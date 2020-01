Ladri nel caveau della banca, messi in fuga dai carabinieri

E' stato sventato dai carabinieri di Castelfranco Veneto, nella notte, un assalto che una banda di ladri ha cercato di mettere a segno ai danni della filiale di Banca Intesa Sanpaolo, a Resana, in via Castellana. Erano da poco trascorse le 3.15 quando si è consumato il blitz. I malviventi, utilizzando un flessibile, sono riusciti ad entrare all'interno del caveau dell'istituto di credito. Grazie all'attivazione del sistema di allarme, sono immediatamente giunte sul posto due "gazzelle" dei carabinieri di Castelfranco Veneto, che hanno impedito la consumazione del furto, costringendo i malviventi a fuggire a piedi, senza prendere nulla. I danni sono stati limitati alla forzatura di una finestra e della porta del caveau. Sono in corso indagini per acquisire eventuali elementi utili alle indagini, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza.