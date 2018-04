Black out in centro storico: studente 19enne rapinato

TREVISO Serata di Pasqua amara per uno studente 19enne di San Lazzaro, M.B., il quale è stato derubato del suo cellulare mentre verso mezzanotte stava tranquillamente passeggiando lungo uno dei porticati di via Roma. Il giovane infatti, come riporta "il Gazzettino", è stato avvicinato da due giovani stranieri mentre si trovava nei pressi dell'armeria della zona. Lì, con la scusa di voler fare una telefonata, il duo ha iniziato a seguire il ragazzo che, in contemporanea, ha cercato di allontanarsi verso il Bastione Camuzzi. Ad un certo punto però uno dei due lo ha preso sotto braccio e gli ha sottratto il telefono da una tasca, per poi fuggire insieme all'amico verso la stazione ferroviaria.

Poco dopo però i due malviventi sono tornati sui loro passi e il 19enne, grazie ad alcuni passanti, è riuscito ad allertare i carabinieri che si sono messi subito sulle loro tracce. Purtroppo però i due ladri hanno svoltato verso Riviera Santa Margherita, che in questi giorni è colpita da un grave blackout ai lampioni, facendo così perdere le loro tracce. A nulla quindi probabilmente varrà la denuncia del giovane contro ignoti.