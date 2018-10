In chiesa per rubare le offerte dei fedeli: parroco coraggioso fa arrestare un 42enne

Gli investigatori della Squadra Mobile di Treviso hanno denunciato per tentato furto un marocchino 42enne, L.A., che qualche pomeriggio fa si era recato all'interno della chiesa del quartiere di Santa Maria del Rovere per rubare le offerte dei fedeli contenute all'interno di una cassetta vicina all'altare. Il parroco però, notato l'atteggiamento alquanto sospetto dell'uomo, lo ha subito messo in fuga. Nel tentativo di scappare il 42enne ha però perso il proprio telefono cellulare, prontamente raccolto dal parroco che lo ha successivamente consegnato agli agenti di polizia che, in breve, hanno identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria il ladro.