Ladri in azione, svaligiato il colorificio Edilcolor: danni per 25mila euro

Sono entrati in azione nel lungo fine settimana di Ognissanti e hanno svaligiato il colorificio Edilcolor in zona industriale a Roncade. I ladri si sono introdotti nel capannone di Via Tintoretto forzando la porta sul retro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", una volta all'interno del negozio, i malviventi hanno portato via colori, attrezzi di valore, computer e il registratore di cassa dandosi poi indisturbati alla fuga. Il furto è stato scoperto solo lunedì mattina alla ripresa delle attività lavorative. Immediata la denuncia ai carabinieri di Roncade che hanno avviato le indagini sul colpo. Il bottino finale è a dir poco ingente: 25mila euro tra materiali rubati e danni al negozio. Il titolare stava pensando da tempo di installare un sistema d'allarme per tutelarsi da eventi di questo tipo ma i ladri lo hanno anticipato. Sarà fondamentale capire se i filmati delle videocamere di sicurezza presenti in zona siano riusciti a immortalare i malviventi in fuga. Nel frattempo, la notte scorsa, una nuova serie di furti è stata messa a segno in via Foscarine a San Biagio di Callalta. Non c'è ancora nessuna prova però che i due furti siano opera della stessa banda di criminali.