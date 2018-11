I ladri rubano libri e computer al presidente del Levi Alumni

Nuovo furto nel Comune di Montebelluna. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stato il giovane Ermes Pozzobon, presidente dell'associazione Levi Alumni e tra gli organizzatori del festival Combinazioni.

Mercoledì pomeriggio, Pozzobon aveva parcheggiato la sua auto in in via Biagi a pochi metri da palazzetto dello sport. In buona fede il giovane ha lasciato nell'auto una borsa nera al cui interno c'erano quattro libri (di cui uno universitario), un quaderno di appunti universitari, un quadernino personale e soprattutto un computer portatile marca Acer Aspire di colore grigio argento. Sono bastati pochi minuti e i ladri, dopo essersi accorti della borsa, hanno rotto in pieno giorno il finestrino dell'auto e si sono dati alla fuga con libri e computer sotto braccio. Il giovane ha subito sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Montebelluna e provveduto a segnalare l'accaduto sul suo profilo Facebook. Secondo i carabinieri non è da escludere che, visto lo scarso valore di libri e computer, i ladri possano liberarsene nelle prossime ore provando a rivendere il pc in qualche sito. Il computer portatile aveva un gran valore personale per Pozzobon che al suo interno aveva salvato molti dati preziosi per lo studio e il lavoro. Nel suo post il giovane ha punzecchiato i ladri con questa frase: "Mi dispiace ma non credo possiate guadagnare molto da questo colpo che a me invece toglie tanto". L'appello diffuso in Rete è stato già condiviso da tantissime persone e la speranza è quella di riuscire a recuperare almeno parte della refurtiva nel corso delle prossime ore.