I ladri irrompono a scuola: rubati nove computer portatili dalle aule

CAERANO SAN MARCO Sono riusciti a fuggire indisturbati nel buio della notte i ladri che, tra martedì 27 e le prime ore di mercoledì 28 marzo, hanno preso di mira la scuola media Ungaretti di Caerano San Marco, rubando dalle aule ben nove computer portatili.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, i malviventi avrebbero forzato una delle finestre per fare irruzione nell'edificio. Una volta dentro avrebbero iniziato a perlustrare ogni stanza fino a quando non sono riusciti a trovare ben nove computer di proprietà della scuola, il cui valore complessivo ammonta a circa tremila euro. Completamente indisturbati, i malviventi sono riusciti a dileguarsi pochi minuti dopo essersi impossessati della refurtiva. Un colpo studiato nei minimi dettagli e avvenuto nel giro di pochi minuti. L'amara scoperta è avvenuta solo nella mattinata di mercoledì quando, all'apertura della scuola, il furto è stato scoperto. I carabinieri della stazione di Montebelluna sono al lavoro in queste ore per provare a risalire all'identità dei malviventi.