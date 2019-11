Raid notturno dei ladri in un convento: rubati 750 euro dalla sacrestia

E' di 750 euro circa il bottino che una banda di ladri è riuscita a trafugare, nella nottata tra mercoledì e giovedì, dal convento dei Padri Passionisti in via Fontanelle a San Zenone degli Ezzelini. I malviventi hanno prima forzato una porta e poi sono entrati in sacrestia senza che nessuno si accorgesse di nulla, tanto che l'ammanco è stato scoperto solo diverse ore dopo. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Onè di Fonte.