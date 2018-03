Furti con destrezza, tutto quello che bisogna sapere per difendersi

TREVISO Tutto quello che bisogna sapere per difendersi dal pericolo “furti con destrezza”: una spina nel fianco per i gioiellieri ma anche per tantissimi altri negozianti, vittime di ladri sempre più abili e sofisticati. Per difendersi non bastano telecamere ed antifurti, servono competenze specifiche. Saranno queste le tematiche al centro della serata organizzata da Confcommercio, in collaborazione con Federpreziosi, in programma lunedi 26 marzo alle ore 20,30 presso la sede di Confcommercio in via Venier 55.

Interverrà Matteo Rampin, medico, psichiatra, esperto di psicologia dell’inganno, con all’attivo oltre 30 libri sull’argomento. In sala esempi e consigli pratici ed anche originali esperimenti psicologici. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0422 580361, sindacale@unascom.it