Ladri di lusso colpiscono la concessionaria Autonord di Villorba: via una Ducati Panigale

VILLORBA Hanno agito in pochissimi minuti, penetrando all'interno della struttura dopo aver usato una lama per sfondare la porta d'ingresso. Questo quanto successo sabato sera all'Autonord di via Roma a Villorba dove, come riporta "la Tribuna", è stata rubata una Ducati Panigale V4 dal valore di 40mila euro. Un furto probabilmente su commissione, anche perché ad essere portata via è stata solamente la moto all'ingresso, null'altro è stato difatti toccato. Sul fatto indagano comunque ora i carabinieri, anche se come spesso accade in queste occasioni la motocicletta potrebbe già essere ben lontana dai confini italiani.