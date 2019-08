Sorpreso a rubare televisori e batterie per auto all'ecocentro: denunciato un 51enne

Nella tarda serata di sabato i Carabinieri della Stazione di Col San Martino, durante un servizio perlustrativo e transitando nel comune di Farra di Soligo nei pressi dell’ecocentro (C.A.R.D.) in Cal della Madonna, hanno sorpreso un cittadino originario dell’Africa e residente a Moriago della Battaglia, A.S.B. di 51 anni, disoccupato, incensurato, mentre stava rubando 5 televisori a tubo catodico, 3 televisori a schermo piatto, 6 batterie per autoveicoli e 1 apparecchiatura radiofonica. Il materiale era stato lasciato nell’ecocentro e l'uomo, dopo averlo sottratto, si stava apprestando a caricarlo nella propria autovettura, ma il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha consentito di recuperare le apparecchiature RAEE che sono state restituite al personale addetto al C.A.R.D., mentre A.S.B. è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di furto aggravato.