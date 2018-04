Rubava le elemosine dalla chiesa: trentacinquenne denunciato dai carabinieri

CAVASO DEL TOMBA Era entrato in azione a inizio novembre e alla fine del mese di dicembre dell'anno scorso, mettendo a segno due furti alla cassetta delle offerte collocata nella chiesa della "Madonna della Salute", in località Caniezza nel comune di Cavaso del Tomba.

Due colpi a distanza ravvicinata che avevano lasciato in uno stato di grande sconforto la piccola parrocchia trevigiana. Da quel giorno, gli uomini delle forze dell'ordine si sono messi alla ricerca dell'autore di un gesto tanto vile quanto meschino e, nella giornata di sabato 28 aprile, sono riusciti a dare un nome e un volto al ladro di elemosina. Si tratta di un trentacinquenne residente ad Asolo con precedenti per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione gli uomini dell'Arma gli hanno sequestrato un arnese modificato per forzare le cassette della chiesa e da lì sono risaliti ai due furti avvenuti nella chiesa della Madonna della Salute. Il trentacinquenne è stato denunciato per furto.