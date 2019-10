Manomettono il contatore per non pagare la corrente: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Pieve di Soligo nel corso di un servizio mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di furto aggravato: l'86enne G.R., e il 45enne G.D., entrambi italiani e residenti a Sernaglia della Battaglia.

I due soggetti sono stati sorpresi all’interno della propria abitazione in via Masarole con il contatore della corrente elettrica manomesso, al fine di consumare energia elettrica senza pagarne il reale corrispettivo. Gli accertamenti sono stati svolti mediante l’ausilio dei tecnici della società “E-Distribuzione”, che hanno constatato l’effettiva manomissione del contatore, facendo configurare per i due soggetti il reato di furto aggravato di energia elettrica.