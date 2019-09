Ruba un estintore dal sottopasso della stazione: denunciato

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato S.S, un 23enne residente proprio a Castelfranco. Nella tarda serata del 14 settembre, il giovane era stato trovato nel parco pubblico di via Manzoni, in possesso di un estintore a schiuma dal peso di ben 5 chili. Messo alle strette dagli uomini delle forze dell'ordine il giovane ha dovuto confessare la sua bravata: aveva rubato l'estintore dall'interno del sottopasso della stazione dei treni di Castelfranco. Dopo la denuncia, la refurtiva è stata restituita a Trenitalia che ha provveduto a riposizionare l'estintore nel sottopasso.