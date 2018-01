Rapinava i clienti nel parcheggio del supermarket, pizzicata e denunciata

TREVISO I Carabinieri della Stazione di Feltre, a seguito di attività investigativa, sono riusciti ad individuare l’autrice della rapina avvenuta nella mattinata del 14 dicembre scorso all’esterno del supermercato “Famila” di Via Pasquer a Feltre. Si tratta di una giovane straniera dell’est Europa proveniente dalla provincia di Venezia. La donna è stata rintracciata dagli uomini dell’arma che, dopo la denuncia della vittima, sulla base della descrizione fatta della rapinatrice, avevano effettuato controlli a tappeto su molti supermercati del Feltrino, individuandola qualche giorno dopo, proprio all’esterno del “Famila” dove aveva commesso il delitto.

La sospettata al momento del controllo dei militari si trovava nel parcheggio ed era intenta a chiedere l’elemosina ai clienti del supermercato, come evidentemente era solita fare e con le modalità con cui aveva approcciato la vittima prima di rapinarla. Si sono rivelate utili anche le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza presenti all’esterno del supermercato che avevano ripreso la scena del crimine. La donna, riconosciuta dalla vittima e da ulteriori testimoni, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno per il reato di “Rapina” e nei confronti della stessa verranno avviate anche le procedure per l’allontanamento con foglio di Via Obbligatorio dal territorio feltrino.