Maxi furto notturno alla Ggf di Casier: rubata attrezzatura professionale per 100mila euro

CASIER Oltre 100mila euro di danni. Questo quanto dovrà sopportare da oggi l'azienda Ggf di Dosson di Casier, sita in via Tarantelli, dopo che nella nottata tra giovedì e venerdì è stata presa di mira da un gruppo di ladri che, dopo aver forzato un portone d'ingresso, hanno razziato i locali interni che contenevano molteplici attrezzature professionali per le pizzerie e la ristorazione in generale (soprattutto forni e impastatrici). Nessuno purtroppo si è però accorto di nulla e i malviventi hanno potuto agire indisturbati per un colpo che potrebbe essere stato effettuato su commissione. Sul fatto indagano ora i carabinieri.