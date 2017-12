Sfondano la vetrata di una gioielleria con un Suv: ladri scappano con cassa e preziosi

CARBONERA Un Suv nero (probabilmente un Mercedes ML) lanciato a tutta velocità contro la vetrina del negozio e poi un furto durato solo pochi minuti. E' questo quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'1, in via Roma a Carbonera. Ad essere colpita dai ladri è stata la Gioielleria Roma di Fidelma Magnan.

I ladri, in questo caso, hanno sfondato una vetrina esterna del negozio con un'auto di grossa cilindrata e, nonostante lo scatto inevitabile dell'allarme, sono riusciti a ad arraffare molteplici preziosi e persino un piccola cassaforte a terra prima dell'arrivo della vigilanza privata e dei carabinieri. I malviventi non hanno però fatto conto con le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutto il colpo e potrebbero quindi dare informazioni multi utili ai militari per riconoscere le tre persone che hanno operato nella nottata. Intanto però ai proprietari non rimane altro che l'amarezza per quanto successo, oltre a dover contare danni e bottino.