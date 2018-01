Furto in abitazione a Valdobbiadene, spariscono 10 mila euro in contanti

VALDOBBIADENE Furto in abitazione in pieno giorno a Valdobbiadene. Ignoti si sono introdotti, ieri pomeriggio, 2 gennaio, in un'abitazione di via Villanova e dopo aver forzato il portone di ingresso si sono introdotti in casa alla ricerca di chissà quale refurtiva. Probabilmente la banda non si sarebbe mai aspettata di trovare un così cospicuo bottino, vale a dire la somma di 10 mila euro in contanti, che i padroni di casa nascondevano nell'abitazione. Oltre ai soldi sono riusciti a portare via anche dell'argenteria per un valore complessivo di 10.500 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.