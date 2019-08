Ruba uno strumento a ultrasuoni per tenere alla larga i cani: denunciato

La Stazione Carabinieri di Col San Martino ha denunciato in stato libertà R.E., classe 1952 di Moriago della Battaglia, sposato, disoccupato, incensurato, per il reato di furto in abitazione in Moriago della Battaglia, via Maglio, ai danni di D.M., classe 1979.

Il furto è stato consumato nella mattinata di domenica 11 luglio, quando R.E., dopo essersi introdotto nel giardino dell’abitazione di D.M., si è appropriato di uno strumento ad ultrasuoni utilizzato per allontanare/dissuadere gli animali selvatici, del valore di circa 300 euro. Tuttavia l’abitazione della vittima è dotata di impianto di videosorveglianza, pertanto, a seguito della denuncia di D.M., i carabinieri hanno estrapolato le immagini delle telecamere e sono riusciti ad individuare R.E., il quale viene ripreso nell’atto di scavalcare la recinzione e rubare il dissuasore. L’oggetto è stato restituito al proprietario, e R.E. è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso.