Furto in casa: i ladri rubano due pistole e centinaia di proiettili

Hanno aspettato che scendesse la sera e la casa che avevano adocchiato fosse deserta. Poi, senza dare nell'occhio, sono riusciti a fare irruzione da una porta finestra e se ne sono andati rubando due pistole e centinaia di proiettili.

La spaccata, raccontata da "Il Gazzettino di Treviso", sarebbe avvenuta nella serata di sabato 2 febbraio in via Dalmazia a Vittorio Veneto. Un furto che sta preoccupando non poco i residenti della zona dal momento che, più di un mese fa, la stessa banda aveva già colpito con modalità molto simili una casa della frazione di Formeniga da dove erano fuggiti con: gioielli, contanti e ben tre fucili da caccia (dotati delle relative munizioni). Questa volta i ladri hanno rubato una Smith&Wesson e una pistola Astra regolarmente detenute dal proprietario di casa. Soldi e gioielli non sono stati nemmeno toccati. Ai ladri interessavano solo le armi e le relative munizioni, una cinquantina di proiettili per la Smith&Wesson e una quarantina di cartucce per l'altra pistola. Non appena il padrone di casa si è accorto dell'accaduto ha sporto denuncia ai carabinieri di Vittorio Veneto. Le indagini degli uomini dell'Arma potrebbero essere però molto complicate visto che nessuno dei vicini sembra essersi accorto del blitz dei ladri, la zona di via Dalmazia è sprovvista di telecamere e i malviventi sono riusciti a lasciare pochissime tracce. Quel che è certo è che ora una banda di ladri è ancora libera di girare per le strade di Vittorio Veneto armata fino ai denti.