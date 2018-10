Distraggono la commessa e rubano cinque iPhone dal negozio

Erano le 10.20 di giovedì 18 ottobre quando tre ladri, a volto scoperto, hanno fatto irruzione all'Expert city dei fratelli Pin a Vittorio Veneto. In pochi minuti uno di loro è riuscito a distrarre la commessa chiedendole informazioni su un particolare prodotto. A quel punto gli altri due complici si sono avvicinati alla vetrinetta del negozio contenente gli iPhone XS e, dopo averne presi cinque, sono usciti dalla porta come se nulla fosse successo.

Un furto preparato nei minimi dettagli, come raccontato da "Il Gazzettino di Treviso". Giovedì mattina però nel negozio di via Dalmazia c'erano anche alcuni clienti che hanno assistito increduli alla scena e hanno subito segnalato l'accaduto alla titolare Sonia Pin che si trovava nel retrobottega. La donna si è messa subito all'inseguimento dei ladri, fuggiti lungo via Pola ed è riuscita a prendere il numero di targa dell'auto con cui i tre sono spariti dal luogo del furto. I malviventi sarebbero tre uomini sui trent'anni, fuggiti con un bottino di oltre cinquemila euro. Ai titolari del negozio non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri di Vittorio Veneto, intervenuti sul posto per avviare le indagini sul caso. Solo pochi mesi fa un furto simile di iPhone era avvenuto in un negozio di Corte delle Rose a Conegliano da parte di un giovane ladro identificato poche settimane dopo dalle forze dell'ordine.