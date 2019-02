Colpo dei ladri alla bocciofila: banditi in fuga con le casse di alcolici

Non c'è pace per la bocciofila Azzuralpina di Caerano, finita per la seconda volta in poche settimane nel mirino dei ladri. Dopo il tentato furto nel giorno di Natale, durante il fine settimana appena trascorso i vandali sono riusciti a mettere a segno il loro colpo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio i malviventi hanno rotto con una pietra il vetro della porta d'ingresso del bocciodromo in via della Pace. A quel punto, dopo essersi introdotti nel locale, si sono subito diretti verso il registratore di cassa dove hanno trovato solo una quarantina di euro. Non contenti, a quel punto hanno deciso di rubare quanti più alcolici possibile, dandosi alla fuga con due casse di birra e altrettante di gelati, una scatola di barrette di cioccolato e le bottiglie di liquori esposte nel mobile alle spalle del bancone. In totale i danni alla struttura ammontano a circa 800 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cornuda e ora l'amministrazione comunale, insieme alla bocciofila, sta prendendo in considerazione l'ipotesi di installare un impianto di videosorveglianza anti-vandali per evitare che altri spiacevoli episodi del genere possano ripetersi anche in futuro.