Ladri svaligiano il campus dell'istituto Cerletti: bottino da un migliaio di euro

L'allarme è scattato poco dopo le ore 2 di martedì notte ma, quando carabinieri e la sorveglianza sono arrivati sul posto, i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. Ennesimo furto, nelle scorse ore, in provincia di Treviso.

A finire nel mirino dei banditi, come riportato da "La Tribuna di Treviso", questa volta è stato il campus dell'istituto Cerletti di Conegliano. Entrati in azione nel cuore della notte, i ladri hanno razziato la sede centrale della scuola, la Bottega del vino, la zona dell’area nord e il ristorante dell'Enoteca Veneta. Un raid che, complessivamente, ha fruttato ai banditi un migliaio di euro. I ladri sono riusciti a portar via soldi, 4 computer e un iPhone. Un colpo studiato nei minimi dettagli da persone che conoscevano bene l'area e gli spazi in cui si stavano muovendo. I ladri hanno agito a colpo sicuro e hanno lasciato pochissime tracce del loro passaggio. All'interno della scuola hanno scassinato i distributori di snack e merendine sperando di trovarci qualche soldo mentre l'unica area del campus che non è stata visitata è stata quella delle aule universitarie, sorvegliata da videocamere che avrebbero potuto riprendere la spaccata dei malviventi. I carabinieri di Conegliano stanno indagando in queste ore sull'accaduto mentre la direzione del campus ha iniziato la conta dei danni che si teme possa essere addirittura superiore al bottino trafugato dai ladri.