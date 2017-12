Ladri in azione alla pasticceria Ketty: rubati i soldi dalle macchinette

RONCADE Hanno aspettato il buio della notte e, dopo aver forzato le finestre dei bagni sul retro, si sono introdotti nella conosciutissima pasticceria Ketty di Roncade, punto di riferimento storico per gli amanti del caffè e della pasticceria in provincia di Treviso.

Una spaccata notturna avvenuta a poche ore dal giorno di Natale che, fortunatamente, non ha provocato danni troppo ingenti ai titolari del locale, già vittime in passato di svariati furti a opera dei malviventi. Il bar, davanti all'ingresso principale, è provvisto di videocamere di sorveglianza e proprio per questo i ladri hanno preferito entrare in azione dal retro dell'edificio, forzando la finestra dei bagni riservati al personale. Una volta dentro il locale, non trovando nulla nel registratore di cassa, si sono avventati contro le macchinette presenti nel bar e, dopo averle forzate si sono impossessati delle monetine presenti all'interno. Il bottino complessivo ammonta a poco meno di un centinaio di euro ma è il gesto vile e meschino dell'ennesimo furto a scoraggiare i proprietari della celebre attività di Roncade sempre piena di clienti in questi giorni prefestivi. Sperando di portare a casa una ricca refurtiva sotto le feste, i malviventi si sono dati alla fuga con un bottino fortunatamente al di sotto delle loro aspettative. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso.