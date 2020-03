Doppio colpo dei ladri: svaligiate le scuole medie e la sede del Montevolley

Brutta sorpresa per la struttura che ospita il Montevolley, squadra di pallavolo con sede nel palazzetto Legrenzi di Montebelluna. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, ignoti si sono introdotti nelle scuole medie Papa Giovanni XXIII e hanno rubato computer e vari materiali didattici per un valore complessivo di qualche migliaio di euro.

Non contenti, dopo le scuole medie i ladri hanno preso di mira il palazzetto Legrenzi sfondando la porta della sede della società di pallavolo e mettendo a soqquadro la gran parte degli oggetti al suo interno. Il furto è stato denunciato dai vertici della società sportiva sulla pagina Facebook ufficiale della squadra suscitando rabbia e sdegno tra i sostenitori della società. «Non abbiano ancora la misura dei danni e delle cose rubate, al momento un computer e altri materiali elettronici - scrivono i dirigenti della squadra - Le cose materiali si possono ricomprare e le porte di aggiustano, la dignità e la coscienza di chi compie atti del genere no. In periodi come questo, queste persone si chiamano sciacalli».