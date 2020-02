Ladri fuori controllo: pensionata si ritrova la casa devastata

Hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno poi sono entrati in azione e hanno rovistato in ogni stanza alla ricerca di soldi e oggetti preziosi da portar via. Sono a dir poco impressionanti le immagini dell'ultimo colpo messo a segno dai ladri a Spercenigo, frazione di San Biagio di Callalta.

I malviventi hanno preso di mira l'abitazione di una signora anziana residente da anni in zona. Tra le 9.20 e le 9.30 di venerdì mattina, 21 febbraio, non appena la signora è uscita di casa i ladri sono entrati in azione e hanno lettralmente messo a soqquadro l'abitazione. Al suo ritorno la padrona di casa è rimasta senza parole. Tutti i cassetti erano stati aperti, svuotati e capovolti alla ricerca di soldi e oggetti preziosi. Le stanze erano irriconoscibili. Immediata la chiamata sul posto ai carabinieri per denunciare l'accaduto. La nipote della signora ha condiviso su Facebook le immagini del furto che, in pochi minuti hanno raccolto decine di commenti di sdegno e incredulità per un nuovo furto che ha preso di mira l'abitazione di una persona del tutto indifesa. Più che la refurtiva, il danno più grande lasciato dai ladri è quello di una casa completamente devastata, violando del tutto l'intimità della signora derubata.