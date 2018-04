Furto nella notte: il mobilificio Cenedese finisce nel mirino dei ladri

BREDA DI PIAVE E' stato un colpo studiato nei minimi dettagli quello messo a segno da un gruppo di malviventi nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile. A finire nel mirino dei ladri, stavolta, sono stati gli uffici del noto mobilifico Cenedese, nella frazione di San Bartolomeo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il colpo è stato eseguito da una banda di professionisti che, con il favore della notte, si è introdotta nel capannone della ditta trevigiana sfondando una porta secondaria sul retro per poi tagliare i cavi della corrente impedendo all'allarme di entrare in funzione. A quel punto i ladri hanno avuto campo libero per fare man bassa di ogni cosa rimasta negli uffici del mobilificio. Dopo una lunga ispezione, dallo stabilimento è stata trafugata la cassaforte con all'interno un discreto quantitativo di denaro e alcuni importanti documenti. A fare l'amara scoperta, nella mattinata di sabato, sono stati proprio i titolari del mobilificio, increduli per l'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso che hanno subito provveduto ad avviare le indagini per provare a risalire all'identità dei malviventi. Non è escluso che i ladri siano arrivati sul posto con delle auto rubate nei giorni precedenti. Fondamentali per la cattura potrebbero rivelarsi i nastri delle videocamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze dello stabilimento. Nonostante il furto subito, l'azienda trevigiana ha riaperto i battenti già nella mattinata di sabato.