Mistero al cimitero di Bigolino: sparisce un modellino dalla tomba di un giovane vespista

VALDOBBIADENE Sebastiano Bortolin non aveva nemmeno compiuto diciannove anni quando un tragico incidente stradale ha messo fine alla sua giovane vita. Da quel terribile giorno è passato ormai un anno, ma il ricordo del ragazzo resta ancora vivo e presente nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo in vita.

Grande appassionato di motori, il giovane studente trevigiano aveva una particolare predilezione per la Vespa Piaggio, moto con cui si divertiva ad andare in giro per i colli di Valdobbiadene e dintorni. Una passione talmente grande che un suo amico aveva deciso di portare sulla tomba di Sebastiano, nel cimitero della frazione di Bigolino, il modellino della moto del ragazzo. Un oggetto piccolo ma molto caro e significativo per i familiari del ragazzo. Nella mattinata di martedì 24 aprile però, la signora Rosa, mamma di Sebastiano, ha scoperto che la Vespa appoggiata sulla lapide del figlio era sparita. Nonostante l'abbia cercata per tutto il cimitero, il modellino della moto non è ancora stato ritrovato. Una notizia che ha lasciato nello sconforto più totale la famiglia del giovane. La speranza, ora, è che la Vespa giocattolo possa essere stata presa inavvertitamente da qualche bambino, magari di passaggio nel cimitero, non consapevole del gesto che stava compiendo. La signora Rosa ha lanciato su Facebook un accorato appello in cui chiede, a chiunque si possa essere imbattuto nel giocattolo, di farsi vivo o semplicemente di riportare sulla tomba di Sebastiano quell'oggetto dal valore affettivo così grande per gli amici e i familiari che hanno imparato a conoscere e ad amare la grande passione di Sebastiano.