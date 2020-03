Occhialeria razziata nella notte: rubati 600 occhiali per un danno da almeno 27 mila euro

Un raid di pochi minuti ha messo in ginocchio una recente attività commerciale di piazza Bacilieri a Giavera del Montello. Nella notte tra giovedì e venerdì infatti, come riporta "il Gazzettino", i ladri hanno preso di mira il negozio "L'altra Ottica" dal quale sono poi scomparsi circa 600 paia di occhiali per un danno complessivo da non meno di 27 mila euro. I malviventi, che hanno divelto la serratura della porta d'ingresso, hanno agito velocemente senza che nessuno si accorgesse di nulla nonostante lo scatto dell'allarme, tanto che la prima ad arrivare sul posto poco dopo è stata la titolare dell'attività che, una volta visto quanto successo, ha subito avvertito i carabinieri sporgendo denuncia. Il colpo, visto il danno economico arrecato, ha messo in ginocchio il negozio che ha potuto riaprire nelle ore successive solo grazie alla solidarietà di un collega che ha prestato 60 paia di occhiali per permettere alla titolare di ricominciare da zero senza l'incubo di dover chiudere i battenti del negozio per colpa di terzi.