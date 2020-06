Ladri vandali in azione nella notte all'oratorio di Santa Bona: danni per migliaia di euro

Infissi completamente divelti, vetrine del bar mandate in frantumi e cibo lanciato a terra. Questo il triste spettacolo che i volontari dell'oratorio di Santa Bona si sono trovati di fronte nelle scorse ore, a rimarcare il passaggio notturno nella struttura di alcuni ladri vandali. I malviventi, infatti, dopo aver scassinato una porta in alluminio sono penetrati in oratorio per tentare di rubare il denaro che pensavano fosse nascosto nel bar del circolo "Noi" ma, non trovando nulla, si sono inizialmente accaparrati rame, ottone e qualche altro materiale utile per la vendita al "mercato nero". Evidentemente insoddisfatti del bottino, i ladri hanno però poi divelto, quasi a ripicca, gli infissi del locale e distrutto le vetrine del bar interno. Il tutto prima di fuggire lontano da occhi indiscreti. Il gesto ha in ogni caso lasciato l'amaro in bocca sia del parroco di Santa Bona, don Federico Testa, sia dei tanti fedeli santabonesi. Sul fatto indaga ora la polizia e, vista la zona e le modalità del furto, non è escluso possa essersi trattato del gesto di una baby gang del quartiere.

