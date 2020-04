Colpo nella notte: i ladri rubano frutta e verdura dagli orti urbani

Sono entrati in azione nella notte di Pasquetta, hanno scavalcato la recinzione e hanno rubato frutta e verdura dagli orti urbani di Via Ruga, rovinando decine di piante che avevano iniziato a germogliare solo pochi giorni fa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" un nuovo colpo dei ladri è avvenuto nella frazione di Paderno a Ponzano Veneto. Nessuno si è accorto di nulla. Nella zona non ci sono videocamere di sorveglianza e, con il favore del buio, i malviventi hanno potuto agire indisturbati. A denunciare l'accaduto sono stati i circa trenta pensionati che hanno in gestione l'area verde di Via Ruga. In un primo momento si pensava a un caso isolato ma con il passare delle ore gli anziani si sono accorti che decine di orti erano stati razziati. Il danno economico non è ingentissimo, chiaramente. I ladri sono fuggiti con cavolfiori, cipollotti e insalatina da taglio oltre ad alcune piante da frutto. Come se non bastasse molti pensionati avevano da poco piantato le nuove piantine per l'orto, razziate dal passaggio dei malviventi. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Paese.