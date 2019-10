Ladri in azienda, svuotati i silos pieni di ottone: colpo da 40mila euro

Ladri di ottone alla Sarbo Spa, in Via De Marchi a San Vendemiano. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre i malviventi sono arrivati nei pressi dell'azienda specializzata in minuterie metalliche e, dopo aver forzato il cancello d'ingresso e tagliato la recinzione, hanno svuotato diversi silos carichi di ottone, portandosi via circa 100 quintali della lega composta da rame e zinco, per una refurtiva dal valore complessivo di circa 40mila euro.

Un danno enorme per l'azienda trevigiana, leader nel settore della lavorazione dei metalli. Il furto è stato denunciato sui social da Paolo Zago, figlio del titolare della Sarbo Spa che ha annunciato di essere intenzionato a presentare denuncia formale ai carabinieri per quanto accaduto. Nelle ultime settimane San Vendemiano e dintorni stanno venendo letteralmente presi d'assalto da decine di furti in case e aziende. Il colpo messo a segno alla Sarbo Spa è davvero ingente e i militari dell'Arma sono al lavoro in queste ore per provare a risalire all'identità dei responsabili.