I ladri colpiscono nella notte: rubate creme, tinte e piastre per capelli

CASALE SUL SILE Soldi delle mance, creme, tinte e piastre per capelli. Questo quanto hanno rubato alcuni ladri qualche notte fa all'interno del Parrucchiere Fabio in via Vittorio Veneto a Casale sul Sile. Nello stabile, in questi giorni, sono infatti in corso alcuni lavori (e l'attività è perciò chiusa) e i malviventi ne hanno così approfittato per agire indisturbati dopo aver forzato una porta sul retro della struttura.Il colpo è così valso qualche migliaio di euro in totale e nessuno si è accorto di nulla fino alla riapertura. Immediata comunque la denuncia ai carabinieri, ma la refurtiva potrebbe già essere stata venduta al "mercato nero".