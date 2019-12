Raid dei ladri alla Pianca School: rubati computer e tablet dal laboratorio didattico

Rubati i pc Mac e i tablet che gli studenti utilizzavano nel laboratorio didattico della scuola, il tutto per un bottino di circa 20 mila euro. Questo quanto successo, nella nottata tra giovedì e venerdì, all'interno della nota Pianca School di via Giunti a Conegliano. I ladri, come riporta "il Gazzettino", hanno agito indisturbati per diverse ore e, una volta caricato della refurtiva un furgone all'esterno della struttura, sono scappati lontano senza che nessuno si accorgesse di nulla. In realtà, però, il sistema anti intrusione aveva segnalato la presenza di persone nell'immobile, ma il metronotte che è poi sopraggiunto sul posto non ha notato nulla di strano e i ladri hanno così continuato indisturbati. Tanto quindi il rammarico per i titolari dell'istituto, anche perché solo qualche giorno prima erano stati loro stessi vittima di un furto in casa. Sul fatto indagano ora i carabinieri.