Epifania, ladri scatenati: rubano pistola e cartucce a un poliziotto in pensione

Prima sono entrati in casa dei vicini poi, non contenti, hanno continuato la loro scorribanda rubando una pistola e svariate cartucce a un poliziotto in pensione. E' l'ultimo colpo messo a segno dai ladri la sera dell'Epifania in Via Casarin a Preganziol.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" la vittima dei malviventi è stata Daniele Pellin, poliziotto in pensione della Questura di Venezia oggi residente con la famiglia nella frazione di Sambughè. I banditi, dopo aver fatto incursione nella casa dei vicini hanno approfittato del fatto che Pellin non fosse in casa per entrare dal retro, svaligiando pistola e cartucce. I ladri sono stati messi in fuga dai vicini dell'ex poliziotto che sono stati i primi a dare l'allarme. Quando il proprietario di casa è rientrato era ormai troppo tardi. I banditi sono stati visti fuggire nei campi dietro l'abitazione del poliziotto in pensione. Non è la prima volta che Via Casarin finisce nel mirino dei malviventi ma le case di Pellin e dei vicini non erano ancora state "visitate" dai ladri, almeno fino all'altra sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nelle ultime ore i ladri hanno rubato anche un'auto dal parcheggio del condominio di Via Mario Del Monaco a Carbonera. A Vallà di Riese Pio X i ladri hanno provato a svaligiare un'abitazione di via dei Prati del Sale venendo messi in fuga dall'allarme. L'allerta furti in provincia resta dunque molto alta.