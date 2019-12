Ladri entrano nella pizzeria e rubano il fondocassa, i salumi e altri ingredienti

E' di 50 euro di fondocassa e molteplici ingredienti per le pizze il bottino che alcuni ladri, probabilmente dei ragazzini, sono riusciti a trafugare dalla pizzeria "La Bufala" di via Battisti a Vazzola. Il furto, come riporta "il Gazzettino", è avvenuto nella nottata tra giovedì e venerdì quando ignoti sono penetrati nella struttura da una piccola finestrella sul retro. Una volta all'interno, hanno poi fatto razzia di quanto a portata di mano, compresi i salumi e le mozzarelle per le pizze. Non contenti, hanno poi provato ad intrufolarsi nell'appartamento al piano superiore dell'immobile, dove vive il titolare, ma il rumore provocato nel tentativo di scassinare la porta ha allertato i residenti e un cane che, con il suo abbaiare, ha fatto fuggire lontano i ladri senza che nessuno li vedesse. Sul fatto indagano ora i carabinieri.