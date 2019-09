Rubano un portafoglio e poi prelevano illegalmente del denaro: denunciate due ragazze

Nel pomeriggio di venerdì, a Dosson di Casier, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà la 24enne D.C.N. di Milano e la 28enne D.C.M. di Udine, entrambe pregiudicate e residenti a Venezia. Le due ragazze, al termine di prolungate indagini, sono state accusate di furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento dopo che lo scorso 7 giugno si erano impossessate del portafoglio di una donna di Camposampiero (PD) ma residente a Preganziol, P.V. di 34 anni, che in quel momento si trovava a fare shopping presso il negozio "Telma&Luise" di viale Europa a Dosson. In seguito, le due giovani hanno utilizzato una carta di pagamento della donna per prelevare la somma di 360 euro presso uno sportello bancomat di Treviso.

Al termine delle indagini una delle due è stata anche riconosciuta responsabile di un analogo furto avvenuto lo scorso maggio, sempre a Dosson, all'interno di una attività commerciale della zona. Inoltre, è stato anche scoperto che una loro parente, la 26enne D.C.K. di Udine ma anche lei residente a Venezia, si era resa protagonista di un ulteriore furto, in un'altra attività economica, nel mese di giugno a Preganziol.