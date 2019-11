Ruba cosmetici e decori natalizi dal supermercato: denunciata una 44enne

La Stazione dei carabinieri di Istrana ha denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, una donna 44enne di Treviso che ha rubato, dall'interno del locale supermercato Prix di via Battisti, vari cosmetici e decori natalizi per un valore complessivo di 30 euro circa. L'indagata, subito scoperta, è stata controllata all'esterno dell'esercizio commerciale dai carabinieri che hanno così ritrovato la merce sottratta per poi restituirla ai responsabili del supermercato.