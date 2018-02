Ruba profumi e prodotti di bellezza, 50enne pizzicata e denunciata

MONTEBELLUNA Nella pomeriggio di venerdì 9 febbraio la squadra volante della Questura di Belluno è stata impegnata su più fronti; le volanti, coordinate dal dirigente Natalicchio, sono dovute intervenire in seguito ad un paio di furti che si sono verificati nel capoluogo bellunese. Alle 16 circa di iergi, gli agenti hanno fermato una 50enne di Montebelluna per furto; si tratta di una donna pluripregiudicata e con una condanna per rapina alle spalle. Dopo essere stata pizzicata mentre sottraeva diversi articoli di profumeria e prodotti di estetica dal negozio “M.P. Market” di via Vecellio - nel comune di Belluno - la donna ha tentato di negare l'evidenza. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento della donna, le hanno chiesto di svuotare la borsa scoprendo immediatamente la refurtiva; la posizione della montebellunese si è aggravata quando dalla sua borsa è saltato fuori anche un taglierino con dispositivo blocca-lama.

I Poliziotti a questo punto, per tutti gli accertamenti del caso, hanno accompagnato la signora in Questura dove è stata denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, tenuto conto che aveva con sé un taglierino che date le circostanze è sembrato uno strumento potenzialmente pericoloso e pronto ad offendere.

Poco più tardi, alle 19 circa, gli uomini delle volanti sono intervenuti in seguito ad un secondo furto, questa volta presso il centro commerciale “Mega” di via Vittorio Veneto. Il colpevole in questo caso è un minorenne macedone con regolare permesso di soggiorno che ha sottratto dal supermercato una bottiglia di vodka oltre che diversi altri articoli. Gli agenti hanno accompagnato il giovane in Questura dopo che questo era stato individuato fuori dal negozio con la merce rubata nascosta nel suo zaino. Il ragazzo è stato denunciato al Tribunale per i minorenni per il reato di furto aggravato ed è stato affidato ai genitori in attesa dell’udienza preliminare del procedimento penale che lo aspetta. L’attività di prevenzione e repressione dei furti in città da parte della Squadra Volante bellunese è sempre più intensa.