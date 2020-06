Furto di rame in azienda, rubati 18 quintali di rame nella notte

Due furti subiti in soli sette mesi. Succede alla Zwm Solutions di via Callunghetta a Cessalto, azienda specializzata nell'avvolgimento di motori elettrici, che nelle scorse notti ha visto scomparire dalla propria sede ben 18 quintali di rame del valore di quasi 30 mila euro. Come riporta "la Tribuna", a colpire è stato probabilmente lo stesso manipolo di ladri che ha effettuato il medesimo colpo lo scorso dicembre, anche se quella volta la refurtiva era stata abbandonata poi a Noventa a causa del fatto che il furgone usato per il colpo era rimasto improvvisamente senza benzina. Questa volta, però, il raid è andato a buon fine. I ladri, secondo una prima ricostruzione dell forze dell'ordine, avrebbero prima tagliato parte della recinzione di una vicina ditta e poi, dai campi, sarebbero entrati alla Zwm da cui è stato poi asportato il rame. In ogni caso, sull'episodio indagano ora i carabinieri che hanno già in queste ore visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona con l'obiettivo di dare un identità al manipolo di malviventi.

