Ladri in azione nel ripetitore della Rai: rubati duemila euro di attrezzature elettroniche

I carabinieri di Belluno sono al lavoro in queste ore per identificare gli autori di un incredibile furto avvenuto nei pressi del ripetitore della Rai (Radiotelevisione italiana) situato sul monte Cilladon, nel comunque di Quero Vas, in provincia di Belluno.

Stando a quanto rivelato dagli uomini delle forze dell'ordine intervenuti sul posto, ad accorgersi del colpo messo a segno dei ladri è stato l'addetto che si occupa della manutenzione del ripetitore. Arrivato sul monte Cilladon nella prima mattinata di martedì 6 febbraio, l'uomo si è accorto che, dalla centrale di controllo, erano sparite numerose attrezzature elettroniche custodite all'interno del ripetitore che trasmette le frequenze Rai in gran parte della provincia di Belluno. I ladri, entrati in azione in una data ancora non ben precisata, hanno potuto agire indisturbati, dandosi poi alla fuga con un bottino composto da diverse attrezzature elettroniche il cui valore ammonterebbe a circa duemila euro. Nonostante il recupero della refurtiva sembri ormai molto difficile, le indagini dei carabinieri sono state comunque avviate nella speranza di poter risalire all'identità dei responsabili.