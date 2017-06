Treviso: ladri in azione al ristorante Bassanello, rubati tutti i soldi della cassa

TREVISO Non si sono fatti scrupoli a entrare in azione sotto la luce del sole e così, intorno alle ore 16 di venerdì scorso (Festa della Repubblica), un gruppo di malviventi ha deciso di fare irruzione nel noto ristorante-pizzeria Bassanello in viale Cairoli a Treviso.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso del locale, i ladri si sono subito diretti verso il registratore di cassa. Senza esitazione l'hanno sradicato dalla sua postazione e se le sono portati via uscendo da un ingresso secondario senza farsi notare da nessuno. Un colpo studiato nei minimi dettagli, durato pochi minuti, ma che ha fruttato ai ladri un bottino piuttosto misero. Centociquanta gli euro sottratti dalla cassa della pizzeria. I danni peggiori sono quelli provocati agli infissi del locale, letteralmente divelti dagli ignoti furfanti. Al proprietario Francesco Gabriele non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine che, dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno avviato un indagine sull'accaduto.