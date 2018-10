Finta prostituta truffa un imprenditore di Cortina e gli ruba il Rolex

Era nella Marca per un importante incontro di lavoro quando è stato improvvisamente avvicinato da una 41enne nomade senza fissa dimora, S.S. con numerosi precedenti penali alle spalle, che con la scusa di offrigli una prestazione sessuale sul posto gli ha poco dopo sottratto dal polso un orologio Rolex di ingente valore, cercando poi di dileguarsi lontano. La vittima però, un imprenditore cortinese di 58 anni, l'ha subito inseguita e, una volta raggiunta, prima si è fatto riconsegnare l'orologio rubato e poi ha trattenuto la ladra fino all'arrivo dei carabinieri. Purtroppo però la donna è riuscita a divincolarsi proprio nel momento in cui i militari stavano giungendo sul posto ed è così riuscita a scappare con l'aiuto di un complice posteggiato con l'auto poco distante. Per l'imprenditore non è quindi rimasto altro che recarsi in caserma per sporgere denuncia.