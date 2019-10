Ennesimo raid dei ladri alla Club House del Rugby Silea: rubato il defibrillatore

Una struttura del tutto a soqquadro e un defibrillatore mancante insieme ad alcune magliette e sciarpe. Questo quanto hanno scoperto i giocatori del Rugby Silea sabato mattina una volta arrivati al campo di Cendon. Ad essere presa di mira dai ladri è stata infatti la Club House, per l'ennesima volta negli ultimi anni. I ladri, che forse cercavano denaro contante hanno agito velocemente entrando da una finestra, procurando danni per centinaia di euro all'immobile. Una volta recuperato il bottino i malviventi sono poi fuggiti lontano, non prima di un raid anche nel vicino Tennis Club. La società, come riportano i quotidiani locali, è molto amareggiata per quanto successo e spera che la comunità del rugby locale possa stringersi attorno alla squadra e contribuire all'acquisto di un nuovo defibrillatore.