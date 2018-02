Furto negli spogliatoi del Rugby Villorba, marocchino pizzicato nel "terzo tempo"

VILLORBA Un allenamento con un "terzo tempo" davvero inaspettato. Furto negli spogliatoi del Villorba Rugby ieri sera, verso le 21, durante gli allenamenti della squadra. Un giovane di origine marocchina si è introdotto di soppiatto nella struttura riuscendo ad impossessarsi in poco tempo di una cospicua refurtiva. Il giovane se ne stava scappando con sei cellulari quando è stato però beccato e rincorso dai giocatori di rugby. In quei concitati momenti lo straniero se l'è vista davvero brutta rincorso da un gruppo di rugbisti, riuscendo però a dileguarsi.

Non è riuscito a sfuggire però agli occhi elettronici della vicina polizia locale, a pochi passi dal campo di allenamento del Villorba Rugby. Le telecamere della locale di Villorba hanno intercettato e "placcato" il marocchino rinvenendo la refurtiva. Le indagini della polizia locale sono ancora in corso per cercare di far luce sull'accaduto.