Torna da lavoro e si ritrova la propria Audi senza ruote per colpa dei ladri

Quattro mattoni al posto di ruote e cerchioni dell'auto: questo quanto hanno lasciato alcuni ladri dopo aver razziato le gomme di un'Audi, di proprietà di un commesso di Colle Umberto, posteggiata venerdì sera all'interno del parcheggio gratuito di via del Ruio a Conegliano, tra l'ex Zanussi e la ferrovia. Nessuno purtroppo si è accorto di quanto stava succedendo e i malviventi, specializzati in questo tipo di furti, avrebbero agito in pochi minuti. Impossibile, in ogni caso, risalire alla loro identità in quanto nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Al malcapitato non è quindi rimasto altro che sfogarsi su Facebook dove, oltre al sostegno di tanti concittadini, ha scoperto di non essere l'unica vittima di simili episodi nell'area, spesso oggetto di furti e danneggiamenti alle auto in sosta. Proprio per questo motivo, viste le numerose segnalazioni degli ultimi mesi da parte dei cittadini, il sindaco Fabio Chies avrebbe deciso di effettuare nei prossimi giorni un sopralluogo con la polizia locale per verificare la fattibilità di dotare il parcheggio comunale di un sistema di videosorveglianza fisso.