Entrano nel salone di una parrucchiera e le rubano il portafoglio: denunciati

I carabinieri di Col San Martino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso due soggetti conviventi residenti in provincia di Belluno: si tratta del 42enne C.E. e della 36enne F.S. entrambi disoccupati e pregiudicati. Il reato contestato alla coppia è il furto aggravato in concorso.

Il fatto risale al 30 novembre e sarebbe avvenuto verso le ore 19, quando la coppia si è introdotta in un salone di Miane, in via San Vito, entrando dalla porta posteriore. Approfittando del fatto che il personale era impegnato a servire i clienti, la coppia ha rovistato all’interno della borsa di una parrucchiera, rubandole il portafoglio contenente documenti d’identità, carte di credito e 100 euro in contanti. Tuttavia, mentre i due soggetti stavano compiendo il furto, un passante che stava camminando nella strada adiacente alla porta posteriore li ha visti ed ha richiamato l’attenzione dei presenti all’interno del salone. I due ladri sono riusciti a fuggire con il bottino, ma i testimoni sono stati in grado di annotare la targa del veicolo a bordo del quale sono andati via. Grazie al dato della targa, ed alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i carabinieri hanno accertato l’identità dei due soggetti ed hanno consentito di effettuare le operazioni di riconoscimento fotografico da parte dei testimoni e della vittima del furto.