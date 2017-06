Ennesimo furto nel quartiere di San Giuseppe a Treviso: i residenti sono allo stremo

TREVISO Ancora un furto con scasso in Strada dell'Aeroporto nel quartiere di San Giuseppe a Treviso, già 'luogo del cuore' per chi delinque visti i recenti episodi accaduti, specie a carico di anziani. Il tutto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì scorso e la scoperta è stata fatta al rientro per il pranzo dai propietari dell'abitazione già oggetto, in un recente passato, delle attenzioni dei ladri.

Classica la tecnica usata: scavalcato prima il muretto di recinzione e poi forzato un balcone al pianoterra, sul retro della struttura, penetrando così all'interno e agendo praticamente indisturbati visto la momentanea assenza dei vicini. Inoltre, i malviventi si erano per sicurezza anche creati una comoda via di fuga sbarrando l'ingresso principale in modo tale che, tanto che mentre il proprietario armeggiava con la serratura cercando di capire perchè non si aprisse con la consueta facilità, i ladri sono tranquillamente scappati dal retro. Ancora da quantificare i danni e l'ammontare del bottino. Profonde invece "la rabbia e l'amarezza per la totale impotenza in cui il cittadino si trova mentre constata l'accresciuta spavalda arroganza con cui viene sistematicamente violata la sua proprietà. Ora si agisce in pieno giorno evitando così quel tempo di notte che magari crea qualche apprensione ai ladri per possibili reazioni sgradite del danneggiato. Siamo di nuovo nel mirino dei delinquenti".