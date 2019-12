Entrano dal tetto e tagliano la cassaforte con un flessibile: rubato 1500 euro in azienda

Un bottino da 1.500 euro. Questo il bottino di un raid dei ladri avvenuto, nella nottata tra venerdì e sabato, ai danni della sede di Sda Express Courier di via Senatore Fabbri a Spresiano. Verso le ore 2, infatti, alcuni ladri sono penetrati nell'ufficio amministrativo dal tetto per poi, con un flessibile, tagliare la cassaforte a muro e rubarne il contenuto in denaro, il tutto dopo aver manomesso il sistema d'allarme. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Maserada sul Piave.