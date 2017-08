Raid notturno alla "Service 2000" di Casale: spariti assegni e contanti per 5mila euro

CASALE SUL SILE Ennesimo colpo del ladri a Casale sul Sile, in via Martin Luther King, nella notte di domenica. Ignoti infatti, dopo aver superato la recinzione dell'azienda "Service 2000" (specializzata in trasporti refrigerati e servizi logistici), si sono introdotti negli uffici della struttura dove han subito messo sottosopra qualsiasi cosa e da cui sono poi stati trafugati assegni e contanti per circa 5mila euro. La scoperta dell'ammanco è poi avvenuta al mattino, alla riapertura della sede da parte dei titolari che non hanno potuto fare altro che denunciare il fatto ai carabinieri, i quali indagano ora sul fatto e che presto visioneranno le telecamere di sicurezza della zona per cercare di dare un volto ai malviventi.