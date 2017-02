Ladri in azione a Sernaglia della Battaglia: rubate le slot machine dell'Oasi Bioil

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Potrebbe benissimo esser stata la scena di un film d'azione hollywoodiano, invece il clamoroso furto messo a segno al bar del distributore Bioil di Sernaglia della Battaglia è successo realmente nella notte tra venerdì e sabato.

Poco dopo le 4 di notte, Gaetano Fazio (il gestore del bar) è stato contattato dalle forze dell'ordine che gli hanno comunicato che il suo locale era stato letteralmente distrutto dai banditi. I ladri sono entrati in azione strappando la saracinesca del locale, probabilmente con un furgone, poi, usando un palo come ariete, hanno scardinato dalla parete il vetro antisfondamento e sono entrati, caricando sul mezzo le slot machine, dandosi poi alla fuga a tutta velocità nella notte. Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno grazie anche a un piccolo malfunzionamento dell'antifurto. Almeno otto le slot machine rubate dai ladri nel locale, per un totale di diverse migliaia di euro. Sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell'ordine.